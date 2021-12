Ruhrpott-Klub rockt Bundesliga : Überraschungsteam VfL Bochum: Erfolgreich unter dem Radar

Viele Fußball-Experten haben dem VfL Bochum vor dem Bundesliga-Saisonstart den Untergang prophezeit. Doch der Aufsteiger aus dem Ruhrgebiet denkt gar nicht daran - stattdessen verschwindet er einfach vom Radar.

Münster | Während die Bayern erwartungsgemäß an der Spitze stehen und sich am Tabellenende nicht minder erwartete Teams aus Fürth, Bielefeld und Augsburg tummeln, hat sich die angesagteste graue Maus der Liga exakt da verborgen, wo sie niemand mehr so recht auf dem Schirm hat: mittendrin. Platz zehn nach 14 Spieltagen – noch vor den ambitionierten Liga-Größen a...

