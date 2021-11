Conference League : Union Berlin erkämpft Endspiel gegen Prag

In der Bundesliga hat sich Union Berlin vorne festgesetzt, auch in Europa läuft es. Dank des Sieges in Haifa besteht weiterhin die Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase der Conference League.

Haifa | Der 1. FC Union Berlin schafft bei Maccabi Haifa einen ganz wichtigen Sieg. Der norwegische Nationalspieler Julian Ryerson köpft die Eisernen in Israel mit seinem Tor zum 1:0 (0:0). Nun träumt der Bundesliga-Fünfte vom Einzug in die K.o.-Runde. Ein weiterer Erfolg gegen Slavia Prag könnte das Weiterkommen perfekt machen. Vorher geht es für die Haup...

