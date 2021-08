Europacup-Playoff : Union Berlin gegen Kuopio PS oder FK Astana

Der 1.

Berlin | FC Union Berlin spielt in den Playoffs zur Conference League gegen den finnischen Club Kuopio PS oder FK Astana aus Kasachstan. Das ergab die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon. Die Eisernen bestreiten zunächst am 19. August das Auswärtsspiel. Am 26. August steht das Rückspiel in Berlin an. Der Kontrahent wird im Duell zwischen Kuopio und Astan...

