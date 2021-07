Saisonvorbereitung : Union Berlin im Tiroler Trainingslager angekommen

Die Mannschaft des 1.

Berlin | FC Union Berlin ist am Montag im österreichischen Oberlängenfeld angekommen für das zweite und letzte Trainingslager in diesem Sommer. Mit 29 Spielern bezogen die Unioner das Teamhotel. In Tirol wird Trainer Urs Fischer seinen Kader bis zum 28. Juli auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga vorbereiten und am Freitag ein Testspiel gegen Dynamo ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.