Europa League : Union gegen Feyenoord unter Zugzwang - Angst vor Randale

Union Berlin muss gegen Feyenoord Rotterdam punkten. Sonst gerät die Qualifikation für die K.o.-Phase in der Conference League in Gefahr. Die Angst vor erneuten Ausschreitungen ist groß.

Berlin | Vor dem Gruppenspiel der Conference League zwischen dem 1. FC Union und Feyenoord Rotterdam herrscht in Berlin die Sorge vor gewaltsamen Fan-Auseinandersetzungen. Die Polizei hat nach den Zwischenfällen beim Hinspiel in den Niederlanden mit beiden Vereinen ein Sicherheitskonzept für die Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/TV Now) erarbeitet. Sportlich ...

