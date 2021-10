1. FC Union Berlin : Union im Soll - Fischer: Länderspielpause zur rechten Zeit

Der 1. FC Union Berlin steht sportlich gut da - trotz der ungewohnten Dreifachbelastung. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer hat einen Lauf, den sie nach der Länderspielpause fortsetzen will.

Mainz | Der dritte Pflichtspielsieg in Serie ließ die Profis von Union Berlin gut gelaunt in die Länderspielpause gehen. Als Tabellensiebter mit zwölf Punkten ist der Conference-League-Teilnehmer im Soll und sogar schon wieder auf Tuchfühlung zu den internationalen Startplätzen in der Fußball-Bundesliga. „Wenn es so weitergeht, beschweren wir uns nicht“, s...

