„Wer soll es sonst machen“ : Van Gaal als Bondscoach präsentiert

Gut 20 Jahre nach seinem ersten Auftritt als Bondscoach hat sich Louis van Gaal zum dritten Mal als Fußball-Nationaltrainer der Niederlande vorgestellt.

Zeist | Nach der enttäuschenden EM soll der 70-Jährige Oranje zunächst durch die Qualifikation bis zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar lotsen. „Ich glaube an diese Spielergruppe, aber es wird nicht einfach“, sagte der Trainer am Dienstag in Zeist bei der Präsentation des Fußballverbandes KNVB. Der frühere Trainer des FC Bayern München war Wunschkandidat de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.