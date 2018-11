Video geht viral : Vater schubst Sohn beim Fußball – und das Internet spielt verrückt

Ein offenbar etwas übermotivierter Vater eines Fußball spielenden Kindes sorgt derzeit für Lacher im Internet.

von Gregory Straub

09. November 2018, 12:26 Uhr

Hamburg | Es ist sicherlich der Traum vieler Väter, die ein Fußball spielendes Kind haben: Der Nachwuchs hat Spaß am Spiel mit dem runden Leder, ist bestenfalls mit einem gesegneten Talent ausgestattet und brilliert auf dem Fußballplatz bereits in jungen Jahren.

Die Realität sieht meist etwas schlichter aus. Beispielsweise so, wie sie jetzt in einem Video zu sehen ist, das im Internet kursiert. Entstanden ist die Aufnahme in Wales während des Juniorenspiels zwischen Bow Street FC und Ysgol Llanilar: Zu sehen ist, wie der Spieler der angreifenden Mannschaft auf das gegnerische Tor schießt. Problem: Der kleine Knirps im Kasten des gegnerischen Teams steht gedankenverloren jenseits des Pfostens und sieht deshalb den herannahenden Ball nicht.

Was dann passiert, ist kurios: Ein neben dem Tor stehender Erwachsener, verschiedenen Medienberichten zufolge handelt es sich um den Vater des Torhüter-Knirpses, tritt auf das Spielfeld und verpasst dem Torhüter einen Schubs, so dass dieser zu Boden geht und mit einer "Parade" den Ball abwehren kann.

Blöd nur, dass ein gegnerischer Angreifer den Abstauber dann doch noch versenkt. Der Papa kann's kaum glauben und wendet sich wild gestikulierend und abwinkend von Tor und Sohnemann ab.

Das Video wurde bereits über zwölf Millionen Mal angesehen. Schauen Sie selbst: