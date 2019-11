Nach Werder Bremen gegen Schalke : Vater und Sohn verletzt: 21 Festnahmen nach Fan-Angriff in Bremen

Nach dem Bundesliga-Spiel zwischen Werder Schalke ist es zu einer Schlägerei mit 21 vorläufigen Festnahmen gekommen.

von dpa

24. November 2019, 12:29 Uhr

Bremen | Das gab die Bremer Polizei am Sonntagvormittag bekannt.Laut Mitteilung stürmte eine Gruppe von "20 bis 30 größtenteils vermummten Personen" aus Bremen vor einer Gaststätte in der Östlichen Vorstadt auf zehn Schalke-Fans zu. Die teilweise Werder-Schals vor dem Gesicht tragenden Angreifer attackierten zunächst den 20 Jahre alten Sohn. Als dessen Vater ihm helfen wollte, wurde er selbst geschlagen und am Boden liegend getreten. Der 47-Jährige musste danach in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach eigenen Angaben sperrte die Polizei danach den Tatort ab und umstellte eine andere Gaststätte, "in die einige Angreifer geflüchtet sein sollten". 21 Verdächtige wurden vorläufig festgenommen, die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und dem besonders schweren Fall des Landfriedensbruchs.