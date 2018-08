Verwirrung um Rudy-Wechsel : RB-Coach Rangnick poltert: "Die Mutter aller Fake News im Fußball"

Leipzigs Trainer Ralf Rangnick ist der Kragen geplatzt wegen des angeblichen Wechsels von Sebastian Rudy zu den Sachsen.

von dpa

15. August 2018, 16:22 Uhr

Leipzig | Leipzig-Trainer Ralf Rangnick hat Medien wegen der Berichterstattung über einen möglichen Wechsel von Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy massiv kritisiert. "Wenn ich irgendjemandem erkläre, der vorher noch nie was von Fake News gehört hat, dann ist das, was gestern durch den SWR verbreitet wurde, die Mutter aller Fake News im Fußball", sagte der RB-Coach am Mittwoch.

Der SWR blieb auf Nachfrage bei seiner Darstellung und bestätigte, dass es nach Informationen des Senders Verhandlungen gab und Einigkeit über einen Wechsel bestanden haben soll.

"Wie kann man so dreist sein"

Rangnick kritisierte: "Wie man einfach so dreist sein kann und einfach raushaut "Rudy wechselt nach Leipzig und alle sind sich einig", das ist schon bemerkenswert. Und es ist bemerkenswert, dass es dann einige einfach nachgeplappert haben."

Am Dienstag hatte der SWR vermeldet, dass Rudy bei den Sachsen einen Vertrag unterschrieben habe und die Ablösesumme bei kolportierten 15 Millionen Euro liege.

Rangnick: "Stand jetzt wechselt Rudy nicht zu uns"

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll es aber bisher noch keinen Kontakt zwischen Leipzig und Rudys Arbeitgeber FC Bayern München gegeben haben. "Ich kann allen klar noch mal sagen, Sebastian Rudy wechselt nach derzeitigem Stand bisher nicht zu Leipzig", sagte Rangnick.

Dass Rudy, wie von der "Leipziger Volkszeitung" vermeldet, am vergangenen Freitag in Leipzig in der RB-Trainingsakademie gewesen sein soll, wollte Rangnick weder bestätigen noch dementieren. "Dass wir den Spieler kennen, sowohl ich als auch Julian Nagelsmann, ist bekannt. Dass er ein grundsätzlicher Spieler ist, der in unsere Mannschaft passen könnte, ist auch bekannt, aber das gilt auch für einige andere."

Auch Schalke will angeblich Rudy verpflichten

Zeitgleich ließ Schalke-Coach Domenico Tedesco auf einer Pressekonferenz in Gelsenkirchen offen, ob seine kürzliche Reise nach München im Zusammenhang mit einem möglichen Rudy-Wechsel stand. "Wir waren in München, das ist Tatsache. Alles andere sind Spekulationen, an denen wir uns niemals beteiligen werden", erklärte er.

Ähnlich ausweichend äußerte sich Sportvorstand Christian Heidel. "Ich kann überhaupt nichts zur Frage sagen, ob Schalke 04 einen Sebastian Rudy bezahlen könnte. Weil es überhaupt kein Gespräch wegen des Geldes jemals gab", erklärte Heidel. Es habe diesbezüglich auch nie einen Kontakt zum FC Bayern gegeben. "Außer vor drei oder vier Monaten, als ich auf einer Manager-Tagung eine Unterhaltung mit Hasan Salihamidžić geführt habe. Da ist der Name Sebastian Rudy einmal gefallen. Mehr gab es damals nicht."

Trotz eines personell starken Aufgebots wollte Tedesco eine Verstärkung im defensiven Mittelfeld nicht kategorisch ausschließen. Heidel erklärte zudem vielsagend, dass man für die linke Seite in "konkreten Gesprächen" stehe: "Aber mehr als zwei Spieler werden wir nicht mehr verpflichten."