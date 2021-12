Bundesliga : VfB-Duo positiv auf Corona getestet

Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos und Offensivmann Mateo Klimowicz vom VfB Stuttgart sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Stuttgart | Das Duo befinde sich bis auf Weiteres in häuslicher Isolation, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist mit. Die beiden Profis, die sich aktuell in ihren jeweiligen Heimatländern aufhalten, werden beim Trainingsauftakt des VfB am Donnerstag somit fehlen - genau wie Stürmer Omar Marmoush, der sich mit der ägyptischen Nationalmannschaft in den kom...

