Transfers : VfB verpflichtet Führich - Ersatzkeeper Grahl zur Eintracht

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Offensivspieler Chris Führich verpflichtet.

Stuttgart | Der 23-Jährige kommt vom Zweitligisten SC Paderborn und unterschrieb bei den Schwaben einen Vertrag bis 30. Juni 2025. Die Ablöse soll laut früheren Medienberichten bei etwa 2,5 Millionen Euro liegen. Führich stieg in Tirol direkt in die Saisonvorbereitung mit der Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo ein. Für Paderborn erzielte er in der ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.