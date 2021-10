8. Spieltag : VfL-Pleite bei Union - van Bommel: „Enttäuscht mich auch“

Die dritte nacheinander und eine Niederlage, die richtig weh tut. Wolfsburg verliert in Berlin und fällt hinter Union zurück. Sechs Spiele kein Dreier und nun auch noch die erste Pleite einer VfL-Mannschaft gegen die Eisernen.

Berlin | Die Wolfsburger Spieler wirkten ratlos, manche stemmten die Hände in die Hüfte, nur zaghaft wagten sie sich gemeinsam zu den enttäuschten eigenen Fans. Dritte Niederlage nacheinander, sechstes Pflichtspiel in Serie ohne Sieg, die erste Pleite gegen den 1. FC Union Berlin überhaupt. Das 0:2 (0:0) bei den Eisernen, die den VfL Wolfsburg damit auch in...

