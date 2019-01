Fünf Monate Sperre : Video: Trainer knockt Kollegen mit brutalem Kopfstoß aus

Nach einer Kopfnuss-Attacke gegen einen Kollegen ist der Coach eines italienischen Drittligisten lange gesperrt worden.

von dpa

29. Januar 2019, 20:20 Uhr

Florenz | Nach einem gewalttätigen Zwischenfall am Ende eines Fußballspiels der dritten Liga in Italien ist ein Trainer für fünf Monate gesperrt worden. Giancarlo Favarin von dem toskanischen Club AS Lucchese hatte am Sonntag dem Coach der gegnerischen Mannschaft, Gaetano Mancino, einen heftigen Kopfstoß verpasst und ihn damit zu Fall gebracht.



Italiens Innenminister Salvini ätzt gegen argentinischen Fußball-Star



Favarin ist nicht nur für den Vorfall, sondern auch wegen Beleidigung und Anstiftung zu Gewalt bestraft worden, wie aus einer Mitteilung der Lega Pro hervorgeht. Er habe einen Spieler seiner Mannschaft aufgefordert, er solle einem Gegner "die Beine brechen". Angesichts der Entscheidung sei man perplex, sagte Luccheses Sportdirektor Antonio Obbedio am Dienstag.

Auch Mancino wurde mit einer Sperre belegt. Er wurde wegen "offensiven und provokativen Verhaltens" gegen Favarin zwei Spiele gesperrt. Die Partie zwischen Lucca und Alessandria endete 2:2.