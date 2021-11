Bundesliga : Vor Topspiel: BVB-Sorge vor Corona und Geisterspielen

Seit diesem Wochenende sitzt Borussia Dortmund dem FC Bayern mit einem Punkt Rückstand im Nacken. Und ausgerechnet nun steht das Gipfeltreffen bevor - möglicherweise aber ohne Fans.

Dortmund | Die Sorge vor einem Geistergipfel scheint größer als die Vorfreude auf ein großes Fußball-Fest: Am Wochenende, an dem Borussia Dortmund die Meisterschaft wieder spannend gemacht hatte, sprach beim BVB jedenfalls fast niemand über den FC Bayern München. Statt Kampfansagen an den Dauer-Rivalen gab es aus Dortmund nur beschwörende Worte an die Politik...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.