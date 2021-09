WM-Qualifikation : Vorhang auf für Flick: Liechtenstein als erster Mini-Schritt

Auf geht's für Hansi Flick. Nach der Busreise in die Schweiz steht für den neuen Bundestrainer die Premiere gegen Liechtenstein an. Klar ist, dass er wie seine Vorgänger beim Debüt deutlich gewinnen will.

St. Gallen | Die Ära von Joachim Löw ist Geschichte. Bei der Fortsetzung der WM-Qualifikation mit dem Auswärtsspiel in St. Gallen gegen Liechtenstein steht Hansi Flick erstmals als Bundestrainer in der Pflicht. Mit einem klaren Sieg soll am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) ein Signal für den Neuanfang der Fußball-Nationalmannschaft Richtung WM-Endrunde 2022 in Katar ...

