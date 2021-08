Bundesliga : Wachsende Personalprobleme beim BVB vor Saisonstart

Borussia Dortmund startet mit Personalproblemen in die neue Saison.

Dortmund | Vor dem ersten Pflichtspiel am Samstag (20.45 Uhr) im DFB-Pokal beim Drittligisten Wehen Wiesbaden bereitet vor allem die Abwehr mehr und mehr Probleme. Mit dem am Dienstag vom Fußball-Bundesligisten bekanntgemachten positiven Corona-Test bei Außenverteidiger Thomas Meunier stieg die Zahl der nicht einsatzfähigen Profis in diesem Mannschaftsteil we...

