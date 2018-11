3:2-Erfolg der Dortmunder : Was ein Spiel: BVB siegt in furioser Partie gegen Bayern

Der BVB steht in der Tabelle nun sieben Punkte vor dem FC Bayern, der auf Platz 3 steht.

von dpa

10. November 2018, 20:27 Uhr

Dortmund | Borussia Dortmund hat den FC Bayern München niedergekämpft und den Vorsprung auf den Titelverteidiger in der Fußball-Bundesliga auf sieben Punkte ausgebaut. Der BVB kam am Samstag in einem hochklassigen Spitzenspiel trotz zweimaligem Rückstand zu einem 3:2 (0:1) gegen die Bayern. Erster BVB-Verfolger bleibt Borussia Mönchengladbach. Zweimal waren die Bayern vor 81.365 Zuschauer im ausverkauften Dortmunder Signal Iduna Park durch Robert Lewandowski in Führung gegangen (26. und 52.), doch zweimal Marco Reus (49./Foulelfmeter und 67.) sowie Paco Alcacer (73.) ließen die Schwarz-Gelben noch jubeln.