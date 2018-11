Vorfall in einem Zug : Wegen sexueller Nötigung: Ex-Fußballer Paul Gascoigne angeklagt

Der 51-Jährige muss nun vor einem Gericht erscheinen.

von dpa

19. November 2018, 16:35 Uhr

London/Berlin | Der frühere englische Fußballstar Paul Gascoigne ist wegen sexueller Nötigung angeklagt worden. Wie die zuständige britische Polizeibehörde am Montag mitteilte, müsse der 51-Jährige im Zusammenhang mit einem Vorfall, der sich am 20. August 2018 an Bord eines Zuges zugetragen haben soll, vor einem Gericht erscheinen.

Gascoigne bestreitet Vorwürfe



Gascoigne selbst bestritt die Vorwürfe in einer Stellungnahme auf Facebook.

Seine Rechtsbeistände hätten ihm geraten, keine weiteren Kommentare zu der Sache abzugeben, so Gascoigne weiter. Britische Medien hatten zunächst über den Fall berichtet. Gascoignes Fußball-Karriere begann 1984 bei Newcastle United. Er spielte außerdem unter anderem für Tottenham Hotspur, Lazio Rom sowie die Glasgow Rangers. Für die englische Nationalmannschaft erzielte er in 57 Spielen zehn Tore.



