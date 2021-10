10. Spieltag : Weiter ungeschlagen: Freiburg schlägt auch Fürth

Der SC Freiburg bleibt als einziges Team im deutschen Profifußball in dieser Saison weiter ungeschlagen. Gegen Fürth ebnet ein Eigentor den Weg zum Sieg. Der fränkische Aufsteiger kämpft neben den sportlichen nun auch mit Corona-Sorgen.

Freiburg im Breisgau | „Zieht den Bayern die Lederhosen aus!“, hallte es durch das Europa-Park Stadion. Nur wenige Minuten nach dem 3:1 (2:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth formulierten die Fans des SC Freiburg am Samstag schon lautstark den Auftrag an ihre Profis für die Partie in München in einer Woche. Anders als in den vergangenen Jahren werden die Badener dann nicht...

