2. Liga : Werder verlängert mit Mittelfeldspieler Schmidt

Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Niklas Schmidt verlängert.

Bremen | „Niklas hat sich durch starke Trainingsleistungen während der Vorbereitung wieder in den Fokus gespielt, seine Chance bei den Profis genutzt und sich in den vergangenen Monaten zu einer festen Größe im Team entwickelt“, sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann über den 23-Jährigen. Schmidt war in der vergangenen Saison an den VfL Osnabrück ausgeli...

