2. Liga : Werder zum dritten Mal in Serie ohne Sieg

Der SV Werder Bremen ist im dritten Pflichtspiel nacheinander sieglos geblieben.

Karlsruhe | Trotz mehr als 30-minütiger Überzahl kam der Fußball-Zweitligist nicht über ein 0:0 beim Karlsruher SC hinaus. Der Absteiger, der neben dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal in Osnabrück und der 1:4-Klatsche gegen Paderborn in der Liga zuletzt auch einige Spielerabgänge zu verkraften hatte, steht nach vier Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga damit be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.