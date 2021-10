SC weiter ungeschlagen : Wie ein Spitzenteam: Furiose Freiburger bereit für Bayern

Der SC Freiburg marschiert weiter durch die Bundesliga. Gegen Fürth bestrafen die Badener jeden gegnerischen Fehler. Das bevorstehende „Spitzenspiel“ in München soll nicht ihr letztes in dieser Saison werden.

Freiburg im Breisgau | Der Blick ging schnell nach vorne. „Angenehm“ sei die Situation, in der der SC Freiburg am kommenden Wochenende beim FC Bayern antritt, sagte Coach Christian Streich. „Wir sind bereit“, betonte Sportvorstand Jochen Saier bei Sky mit einem Schmunzeln. Sollte in München tatsächlich gewonnen werden, werde er „ein noch breiteres Lächeln zeigen“, kündig...

