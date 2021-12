Bundesliga : „Wieder Scheiße“: Kohfeldt-Effekt in Wolfsburg verpufft

Der Kohfeldt-Effekt ist erstmal weg. Beim 0:3 in Mainz muss der Trainer einen ganz schwachen Auftritt mit ansehen. Ausgerechnet jetzt wartet für Wolfsburg das wichtigste Spiel der gesamten Hinrunde.

Mainz | In der Bundesliga stand Florian Kohfeldt pitschnass im Regen, in der Champions League will er sprichwörtlich „brennen“. Nicht weniger als diese emotionale Wende muss der schwer genervte Fußballlehrer in den nächsten Tagen nach der 0:3-Schlappe in Mainz vollbringen, wenn er den VfL Wolfsburg auf „eines der wichtigsten Spiele in der Vereinsgeschichte...

