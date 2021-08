Bundesliga : Younes und Kostic „wieder im Kader“ von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt plant nach dem Ende der Transferperiode weiter mit den abwanderungswilligen Filip Kostic und Amin Younes.

Frankfurt am Main | „Beide sind wieder im Kader. Wir werden Gespräche führen. Ich denke, wir kriegen das wieder in die Bahn“, sagte Sportvorstand Markus Krösche am Rande der Eröffnung des neuen Profi-Camps der Eintracht über den serbischen Flügelflitzer und den deutschen Nationalspieler. Der Wechsel von Kostic vom hessischen Fußball-Bundesligisten zu Lazio Rom war zuv...

