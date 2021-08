Fußball-Königsklasse im TV : ZDF zeigt mittwochs Zusammenfassung von der Champions League

Die Fußball-Champions League wird von der anstehenden Saison an regelmäßig im ZDF zu sehen sein.

Mainz | Der öffentlich-rechtliche Sender bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass an den Königsklassen-Spieltagen immer mittwochs von 23.00 Uhr an eine einstündige Sendung ins Programm kommt. In der Sendung werden „lange Zusammenfassungen mit deutscher Beteiligung, außerdem Ausschnitte der anderen Spiele von Dienstag und Mittwoch“ gezeigt. Erstmals wi...

