Bundesliga : Zoff mit Weinzierl: Danso verlässt Augsburg-Trainingslager

Die Zukunft von Abwehrspieler Kevin Danso beim FC Augsburg ist ungewiss.

Walchsee | Der Österreicher reiste am Donnerstag vorzeitig aus dem Trainingslager des Fußball-Bundesligisten ab. Das berichteten der „Kicker“ und die „Augsburger Allgemeine“. Demnach sieht sich der 22-Jährige, der in den vorigen beiden Spielzeiten an den FC Southampton und an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war, nicht imstande, künftig für das Team von Coach M...

