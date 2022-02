Fussball : A7-Sperrung, Demonstrationen und Fußball: Staus erwartet

Die Hamburger Polizei erwartet am Wochenende erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in der Hansestadt. Neben der geplanten Vollsperrung der A7 seien für Samstag vier Demonstrationen mit insgesamt 7000 Teilnehmern zur Binnenalster angemeldet, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Am Sonntag darf der HSV gegen Werder Bremen vor 25.000 Zuschauern im Volksparkstadion spielen. Die Autobahn GmbH Nord rechnet darum mit 5000 zusätzlichen Autos, die sich auf den Weg machen werden.

Die Vollsperrung der A7 sollte eigentlich bereits am vergangenen Wochenende stattfinden. Die geplanten Bauarbeiten südlich des Elbtunnels mussten jedoch wegen des Unwetters verschoben werden. Nun soll die Autobahn von Freitagabend 22.00 Uhr bis Montagmorgen 5.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Volkspark und Heimfeld gesperrt werden. Das Volksparkstad...

