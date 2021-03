WM-Qualifikation : „Absolut gut“: Löw lobt Nationalteam für „Aktion 30“

Joachim Löw hat die Fußball-Nationalspieler für das erneute öffentliche Eintreten zur Einhaltung der Menschenrechte ausdrücklich gelobt.

Arena Națională | „Diese Aktion steht für Werte und Menschenrechte auf der ganzen Welt. Da noch einmal ein Zeichen zu setzen, ist absolut gut, weil es wirklich ganz alleine aus der Mannschaft kam“, sagte der Bundestrainer nach dem 1:0 der DFB-Elf am Sonntagabend in der WM-Qualifikation in Rumänien. Die Startformation hatte sich nach ihrer T-Shirt-Aktion vor dem 3:0 ...

