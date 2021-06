DFB-Team : Alle mögen „Bambi“: Musiala plötzlich Wembley-Trumpf

Von der Tribüne auf die große EM-Bühne: Der halbe Engländer Jamal Musiala steht vor einem besonderen Wembley-Abend. Das Bayern-Juwel hat sich „mutig“ für Deutschlands Elf entschieden.

Herzogenaurach | Wie ein scheues Rehkitz bewegt sich Jamal Musiala nicht auf dem Fußballplatz. „Bambi“, wie Bayern-Kollege Leroy Sané Deutschlands jüngsten EM-Spieler taufte, zeichnet sich vielmehr durch eine forsche Furchtlosigkeit auf, wenn er sich mit dem Ball am Fuß in eher schlangenhaften Bewegungen durch engste Räume und um die Gegenspieler windet. So wie in sei...

