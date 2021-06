EM-Achtelfinale gegen England : Alles oder nichts für Löw: „Dafür ist man Trainer“

Joachim Löw genießt dieses K.o.-Spektakel - an ein mögliches Ende seiner letzten Mission gegen England verschwendet er keinen Gedanken. Der Bundestrainer sieht sein Team bereit für den Achtelfinal-Kracher in Wembley. Seine Spieler sind schon heiß auf Größeres.

Herzogenaurach | Joachim Löw will noch einmal in die Geschichtsbücher. „Von den Spielen Deutschland gegen England bei Turnieren spricht man noch Jahre danach“, sagte der Bundestrainer vor dem heutigen Achtelfinal-Hit (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV). England gegen Deutschland, die in den vergangenen Jahren erstarkten Three Lions gegen das im letzten Moment neu zusamm...

