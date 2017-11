Beifall in New York : Andrea Pirlo beendet große Fußball-Karriere

vergrößern 1 von 1 Foto: Maurizio Degl'innocenti 1 von 1

Im sozialen Netzwerk Instagram gab es auf Pirlos Profil begeisterte Kommentare von Fans. «Danke für alles, Legende. Du hast Fußball zu einer Kunst gemacht», hieß es dort, und: «Danke Andrea! Einzigartig! Legende!» Italiens Star-Torhüter Gianluigi Buffon twitterte: «Wer mit Andrea gespielt hat, hat die Bedeutung des Wortes «einzigartig» verstanden.»

In seinem letzten Profispiel konnten seine New Yorker das Team aus Columbus im US-Bundesstaat Ohio zwar 2:0 besiegen, schieden aber aus den Playoffs der MLS aus. Wegen anhaltender Knieprobleme war Pirlo in drei Jahren nur insgesamt 16 Mal für New York aufgelaufen.

Den Höhepunkt seiner Laufbahn erlebte der Spielmacher 2006 mit dem WM-Titel für Italien. Im WM-Halbfinale hatten die Italiener zuvor Deutschland aus dem Turnier geworfen. Pirlo bestritt 116 Länderspielen für Italien und erzielte 13 Tore.