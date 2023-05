1. FC Heidenheim - 1. FC Magdeburg Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down 2. Liga 0:0 gegen Magdeburg: Heidenheim bleibt auf Aufstiegskurs Von dpa | 07.05.2023, 15:37 Uhr

Der 1. FC Heidenheim hat in der 2. Fußball-Liga nicht zum Spitzenreiter SV Darmstadt 98 aufschließen können. Das Team von Trainer Frank Schmidt hat nach dem 0:0 am Sonntag gegen den 1. FC Magdeburg aber immer noch gute Aussichten auf den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga.