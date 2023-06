Joachim Löw Foto: Thomas Eisenhuth/dpa up-down up-down Nationalmannschaft 1000. DFB-Länderspiel: Rekordgegner, Angstgegner und ein 7:1 Von dpa | 07.06.2023, 05:26 Uhr

Das 1000. Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft steht bevor. Am kommenden Montag ist es so weit. Gegner im Jubiläumsspiel der DFB-Auswahl ist die Ukraine, was in Kriegszeiten dieses Landes besondere Symbolkraft hat. Ein Rückblick auf Rekordgegner, Angstgegner und einen Jahrhundertsieg.