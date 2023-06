Joachim Löw Foto: Alex Grimm/Getty Images Europe/Pool/dpa up-down up-down Nationalmannschaft 1000. Länderspiel: Startrekorde von Derwall, Löw und Flick Von dpa | 09.06.2023, 05:32 Uhr

Vor dem 1000. Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft am Montag in Bremen gegen die Ukraine gibt es zahlreiche DFB-Rekordmarken. Eine aktuelle Bestmarke gibt es in der Qualifikation für WM-Turniere. Das DFB-Team hat die vergangenen 18 Auswärtsspiele gewonnen.