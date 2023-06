Training Nationalmannschaft Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Nationalmannschaft 1001. Länderspiel: Erst eine Niederlage gegen Polen Von dpa | 15.06.2023, 10:54 Uhr

Nach dem 3:3 gegen die Ukraine im 1000. Länderspiel tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Warschau gegen Gastgeber Polen an.