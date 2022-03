Wolfsburgs Jill Roord (r) FOTO: Swen Pförtner Champions League 2:0 gegen Arsenal: Wolfsburg erreicht Halbfinale Von dpa | 31.03.2022, 21:04 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Fußballfrauen des VfL Wolfsburg stehen im Halbfinale der Champions League. Gegen den Arsenal WFC gewannen die Niedersächsinnen das Rückspiel im Viertelfinale am Donnerstagabend mit 2:0 (1:0). Das Hinspiel in London endete 1:1. Vor 11 293 Zuschauern in der Volkswagen-Arena sorgten Jill Roord (9. Minute) und ein Eigentor von Leah Williamson (73.) für den verdienten Sieg. In der Runde der letzten vier Teams trifft der VfL auf den FC Barcelona.