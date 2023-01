FC Zürich - FC Schalke 04 Foto: Tim Rehbein/dpa up-down up-down Testspiele 2:2 gegen Zürich: Schalke verpasst Sieg, Polter verletzt Von dpa | 07.01.2023, 16:16 Uhr

Der FC Schalke 04 hat in seinem ersten Testspiel im Trainingslager in der Türkei einen Sieg verpasst. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist kam in Belek im Duell mit dem Schweizer Meister FC Zürich nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus.