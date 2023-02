Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down 2. Liga 2:3 gegen Kiel: Braunschweig wehrt sich zu spät Von dpa | 17.02.2023, 20:32 Uhr

Packendes Nordduell in der 2. Bundesliga: Kiel führt in Braunschweig schon mit 3:0, doch am Ende wird es noch einmal spannend.