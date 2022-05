ARCHIV - Huub Stevens. Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild FOTO: Guido Kirchner Fußball 25 Jahre nach UEFA-Pokal: S04-Wechsel „beste Entscheidung“ Von dpa | 18.05.2022, 06:14 Uhr

Trainerlegende Huub Stevens hält seinen erstmaligen Wechsel zum FC Schalke 04 für eine herausragende Entscheidung in seiner Karriere. Gleich in seiner ersten Spielzeit mit den Gelsenkirchenern gewann der Niederländer 1997 den UEFA-Pokal im Finale gegen Inter Mailand. „Für mich persönlich war es eine verrückte Saison, denn in der ersten Runde war ich ja als Trainer ausgeschieden - mit Roda Kerkrade gegen Schalke“, sagte Stevens der Deutschen Presse-Agentur.