Fußball-WM in Katar 3,89 Millionen Euro: FC Bayern auf Platz drei bei WM-Geld Von dpa | 13.07.2023, 11:04 Uhr

Die FIFA zahlt 209 Millionen US-Dollar an die Clubs für die Abstellung ihrer Spieler bei der Katar-WM. Manchester City bekommt am meisten. In Deutschland rangieren die Bayern vor Dortmund und Leipzig.