Kay Bernstein Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Bundesliga Abkehr vom Big-City-Label: Hertha-Präsident fordert Demut Von dpa | 31.10.2022, 09:26 Uhr

Hertha-Chef Kay Bernstein mag den Begriff vom Big-City-Club überhaupt nicht. Das macht er in einer TV-Doku deutlich. Demut, Tradition und gesellschaftliche Werte will er in den Mittelpunkt stellen.