Milans Stürmer Olivier Giroud traf gegen US Sassuolo doppelt und ebnete damit den Weg zur Meisterschaft. Foto: Antonio Calanni/AP/dpa FOTO: Antonio Calanni Serie A AC Mailand neuer Fußball-Meister in Italien Von dpa | 22.05.2022, 20:11 Uhr | Update vor 38 Min.

Der Traditionsverein AC Mailand ist erstmals nach elf Jahren wieder Meister in der Serie A. Milan sicherte sich den Titel der italienischen Fußball-Meisterschaft durch ein souveränes 3:0 (3:0) am letzten Spieltag bei US Sassuolo.