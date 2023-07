Sydney Lohmann Foto: Daniel Löb/dpa up-down up-down Weltmeisterschaft Adduktorenzerrung: Lohmann fehlt im Training der DFB-Frauen Von dpa | 25.07.2023, 03:50 Uhr

Ohne Sydney Lohmann haben die Ersatzspielerinnen des deutschen WM-Teams heute ihr Training in Melbourne bestritten. Die 23 Jahre alte Mittelfeldakteurin vom FC Bayern fehlte wegen einer leichten Adduktorenzerrung, wie eine DFB-Sprecherin bestätigte. Lohmann war beim 6:0-Auftaktsieg des Mitfavoriten am Abend zuvor gegen Marokko bei der Weltmeisterschaft in Australien nicht zum Einsatz gekommen.