Champions-League Adeyemi-Traumtor lässt BVB jubeln: Heimsieg gegen Chelsea Von dpa | 15.02.2023, 23:06 Uhr

Was für ein Tor! Tief in der eigenen Hälfte kommt Karim Adeyemi an den Ball. Keiner stoppt ihn. Und Borussia Dortmund siegt. Dem FC Chelsea nützt beim BVB auch die Winter-Einkaufstour nichts.