ARCHIV - Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter steht vor dem Spiel im Stadion. Foto: Tom Weller/dpa FOTO: Tom Weller Fußball Eintracht startet mit Medienterminen Von dpa | 08.05.2022, 19:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Bundesliga-Spiel noch, dann wartet das große Endspiel in Sevilla. Für Eintracht Frankfurt geht es nur noch um den europäischen Titel. Am Montag stehen Medientermine an, dann gibt es erstmal zwei freie Tage.