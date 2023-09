Die ARD und das ZDF haben ein umfangreiches Rechtepaket an Fußball-Länderspielen der deutschen Nationalteams der Männer und Frauen erworben. Die gemeinsame Rechteagentur SportA habe sich mit der europäischen Fußball-Union UEFA auf den Erwerb von Medienrechten an 30 Länderspiele der DFB-Männer bis 2028 geeinigt, teilten die ARD und das ZDF am Montag mit.

Zudem dürfen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender nach einer Vereinbarung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) alle Länderspiele der Frauen bis 2027 zeigen.

Diese Länderspiele zeigen ARD und ZDF

Das Rechtepaket bei den Männern beinhaltet unter anderem Begegnungen der Nations League sowie Vorbereitungs- und Qualifikationsspiele für die Heim-EM 2024, für die WM 2026 und für die EM 2028. Insgesamt standen die Rechte für 60 Spielen zum Verkauf. Die andere Hälfte hatte der Privatsender RTL schon im Mai 2022 erworben.

Einige Spiele aus dem Paket wurden bereits gezeigt. Von den DFB-Frauen übertragen ARD und ZDF auch die Partien der neuen Nations League sowie die Qualifikations- und Vorbereitungsspiele für die EM 2025 und die WM 2027.