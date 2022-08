Die Bewerber aus Südamerika winken im Centenario-Stadion in Urugay in die Kamera. Foto: Matilde Campodonico/AP/dpa FOTO: Matilde Campodonico up-down up-down Südamerika Argentinien, Chile, Uruguay und Paraguay buhlen um WM 2030 Von dpa | 03.08.2022, 03:52 Uhr

Hundert Jahre nach der ersten Fußballweltmeisterschaft in Uruguay wollen vier Länder der Region die WM zurück nach Südamerika holen. Argentinien, Chile, Uruguay und Paraguay kündigten am Dienstag (Ortszeit) ihre Kandidatur für die Ausrichtung der Fußball-WM 2030 an.