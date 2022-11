Maximilian Arnold Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Nationalmannschaft Arnold hofft auf WM-Teilnahme: „Dann mache ich Luftsprünge“ Von dpa | 08.11.2022, 22:16 Uhr

Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg hofft nach seinen starken Auftritten in den vergangenen Wochen auf eine Nominierung für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Am 11. November will Bundestrainer Hansi Flick das 26-köpfige Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft bekannt geben.