Sicherheitsgründe Aue verkauft nur Gästeblock-Karten an Werder-Fans Von dpa | 03.05.2022

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue verkauft für sein letztes Heimspiel der Saison vorerst keine Karten außerhalb des Gästefanblocks an Anhänger des Aufstiegskandidaten Werder Bremen. Der Club begründete diesen Schritt am Dienstag mit Sicherheitsbedenken. Für Werder-Fans gibt es nur etwa 1600 Eintrittskarten im Gästebereich. Tickets auf allen anderen Tribünen werden nach Angaben des FC Erzgebirge nur an Mitglieder, registrierte Aue-Fans und Abo-Karten-Inhaber verkauft.